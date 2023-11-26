العين يختبر كريسبو أمام شباب الأهلي

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات، أبرزها «كلاسيكو الإمارات» بين شباب الأهلي والعين عند الساعة 19:30 مساءً على استاد راشد في دبي، في حين يستقبل اتحاد كلباء نظيره النصر، ويحل عجمان ضيفاً على خورفكان عند الـ16:45 عصراً.

ويسعى شباب الأهلي إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز للاستمرار في الصدارة، إذ يمتلك 17 نقطة بفارق نقطتين عن العين.

ويُعاني شباب الأهلي غيابات مؤثرة في جميع الخطوط، أبرزها إيغور جيسوس، ومؤنس دبور، والصربي بوغدان بلانيتش، والمالي شيكنا دومبيا، إلى جانب غياب الصربي لوكا ميليفوفيتش بسبب الإيقاف، لكن يبقى رهان المدرب الصربي ماركو نيكوليتش على العناصر الشابة التي برزت في الفترة الأخيرة، وفي مقدمهم حارب عبدالله وأحمد جميل، إضافة إلى المتألق يحيى الغساني.

في المقابل، ستكون مباراة شباب الأهلي بمثابة اختبار للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي سيظهر للمرة الأولى مع العين، بعدما حل بديلاً للهولندي شرودر.

ويأمل مدرب النصر المؤقت، الإيطالي ليبوريو كاماراتا، أن يُعيد العميد إلى الواجهة في أول مباراة يقود فيها «الأزرق»، بعد إقالة الصربي غوران.

ولن تكون مهمة كاماراتا سهلة، في ظل الحالة المعنوية التي يعيشها «النمور»، بعد الفوز على الشارقة في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبلوغ الدور نصف النهائي من المسابقة.

يحتل كلباء المركز 12 برصيد سبع نقاط، متساوياً مع النصر في عدد النقاط.

ويدخل عجمان مواجهته ضد خورفكان، وهدفه تحقيق أول انتصار له في الدوري، بعد أن عجز عن بلوغ هذا الأمر على مدار الجولات السبع الماضية، فيما سيكون مدرب خورفكان، المونتنغري نيبوشا يوفوفيتش، تحت الضغط هو الآخر، لرغبته في تحقيق أول انتصار مع فريقه الجديد.