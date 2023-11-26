صدارة وصلاوية بلون «الذهب»

حافظ الوصل على صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه الثمين على مضيفه الجزيرة 4-2، أمس، على استاد محمد بن زايد ضمن مواجهات الجولة الثامنة.

وافتتح ديالو التسجيل للوصل «23»، ليتمكن بعدها زايد الزعابي من إدراك التعادل «29»، ولكن الفريق الضيف عاد ليتقدم عن طريق فابيو ليما «50»، وأضاف عبدالرحمن صالح الهدف الثالث للوصل «60»، قبل أن يختتم البديل كايو أهداف الأصفر «74»، ثم قلّص عمر تراوري النتيجة للجزيرة «80». ورفع الوصل رصيده إلى 20 نقطة، وتراجع الجزيرة للمركز الثامن بتسع نقاط.

وتغلب الوحدة على فريق الإمارات 4-1 على استاد آل نهيان في ليلة احتفال النجم المُخضرم إسماعيل مطر بهدفه الـ100 في الدوري.

وافتتح السوري عمر خريبين التسجيل لأصحاب الأرض «46»، وأضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثاني «52»، وعزز الأرجنتيني، كريستيان جوانكا، الهدف الثالث «58»، ليختتم بعدها إسماعيل مطر أهداف الوحدة «85»، فيما سجل الإسباني ألكسيرا هدف الإمارات الوحيد «90+2».

ونجح بني ياس بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 59، بعد طرد خميس الحمادي، في الفوز على حتا بهدف نظيف، سجله مهاجمه الألباني تاولانت سيفيري في الدقيقة «90+4».