حسين النجار.. تدرّب 9 أيام وتوّج بذهبية بطولة العرب للدرّاجات

شهدت المشاركة الحالية لمنتخب الدراجات للكبار في البطولة العربية المقامة في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة، لحظة مميزة لنجم المنتخب حسين النجار، بطل العرب للشباب عام 2011 الذي انقطع عن اللعبة 12 عاماً، لكنه عاد وتدرّب قبل البطولة العربية بتسعة أيام فقط، ونجح في التتويج بأول ميدالية ذهبية مع منتخب الكبار في سباق السرعة الفرقية.

وقال النجار (29 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «ابتعدت لفترة طويلة عن الدراجات منذ 2011، كانت هناك بعض المشكلات سابقاً مع النادي خلال فترة الشباب، وبدأت البحث عن وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة، وكان العمل في البحر، ما جعلني أنقطع لشهر بعيداً عن التدريبات ولذلك ابتعدت». وشدد على أن الطفرة الكبيرة التي حققتها رياضة الدراجات في السنوات الأخيرة، أشعرته بالحنين وجعلته يرغب في العودة إلى اللعبة. وأوضح: «بدأت ذلك ولكن في سباقات الطريق مع فريق (تورك)، ومنذ نحو شهر فقط أقنعني مدرب منتخب المضمار، بدر علي ثاني، بضرورة العودة للتدريبات، لذلك تدرّبت تسعة أيام فقط في مضمار الشارقة قبل المشاركة في بطولة العرب بالقاهرة». وقال إن الإنجازات التي حققها نجوم المنتخب في السنوات الماضية، مثل يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، شجعته كثيراً على العودة إلى المنافسة. وأحرز المنتخب 16 ميدالية ملوّنة في اليوم الأول من بطولة العرب للمضمار، بواقع ثلاث ذهبيات وست فضيات وسبع برونزيات.

ونجح منتخب الكبار في إحراز ثلاث ذهبيات عن طريق خالد معيوف، وسيف الكعبي، إضافة إلى ذهبية السرعة الفرقية، بوجود النجوم أحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، ومحمد المنصوري، ووليد النقبي وحسين النجار، ليؤكد المنتخب تفوّقه على مستوى الدراجات العربية، بينما حصل منتخب الشباب المكوّن من حارب المرزوقي، وعبدالله يوسف، وخالد النعيمي، وعلي الزعابي، على ميدالية فضية في سباق المطاردة الفرقية في مفاجأة كبيرة، حيث تعد أول مشاركة للاعبين في البطولات الخارجية، ونافسوا بقوة المنتخب السعودي على الميدالية الذهبية.

وعلى مستوى الإناث، نجح المنتخب في إحراز ميدالية فضية في السرعة الفرقية، حيث عاد الذهب إلى منتخب مصر. وحصلت صفية الصايغ على فضيتي السرعة الفردية والكرين، وشيخة راشد على برونزية في السباق نفسه، وزهرة حسين على برونزية في سباق الإقصاء، في أول مشاركة لها في كل تخصصات المضمار، ونجحت المتسابقة الوحيدة للمنتخب في فئة الشابات، مروة سلمان، في التتويج بثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية في اليوم الأول).

• 16 ميدالية أحرزها نجوم منتخب الدراجات في مختلف الفئات ضمن اليوم الأول من بطولة العرب.