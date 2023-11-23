رمسـة مـلاعب

توصية

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين أن المدرب رفع توصية إلى إدارة النادي بالإسراع في تجديد عقد اللاعب الأجنبي المتألق، وقطع الطريق أمام محاولات ناد منافس للحصول على خدماته، علماً أن عقد اللاعب مع ناديه الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

مفاوضات

أوقف أحد أندية المحترفين مفاوضاته مع لاعب مقيم تألق بشكل لافت في آخر موسمين، بعدما ماطل اللاعب في حسم موقفه، إلى جانب أنه نما إلى علم ناديه حقيقة المفاوضات، وأكدت إدارة النادي تمسكها باستمراره مع الفريق.

لجنة

طالب رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية، تم تشكيلها في الفترة الأخيرة، بإحداث بعض التغييرات على مستوى عضوية اللجنة، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للجنة في الفترة المقبلة.