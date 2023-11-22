انطلاق «دولية دبي للقفز بالمظلات» بمشاركـة 40 فريقـاً

انطلقت منافسات بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات، التي تشهد مشاركة 40 فريقاً و168 قافزاً وقافزة يمثلون 27 دولة.

وقال بيان صحافي: «تزيّنت منطقة (سكاي دايف دبي) محل تجمع الوفود والإقلاع وهبوط (مسابقة التزحلق)، ومنطقة فندق شاطئ العنوان محل الهبوط المظلي مسابقة (دقة الهدف)، ولبست ثوب العرس العالمي، حيث النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية، التي ينتظرها كل محبي وعشاق اللعبة بالعالم بشغف، سواء بالمشاركة والمعايشة، أو عبر المتابعة من خلال موقع البطولة على شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وموقعي الاتحاد الدولي للمظلات والاتحاد الدولي للرياضات الجوية». وكانت منطقة «سكاي دايف دبي» قد تحولت، أمس، إلى خلية نحل وازدحمت بالقافزين والقافزات والحكام والفنيين والضيوف، ليبدأوا رحلة نجاح جديدة، بعد أن انتهت بطولة أوروبا «كأس العالم الأوروبية»، التي شكلت بروفة حقيقية لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، الكولونيل نيلتون جوميز: «نحن في (السيزم) لدينا 140 دولة تتمتع بالعضوية الكاملة، وننظم كل الرياضات والأنشطة الرياضية بين هذه الدول، واستطيع القول - بل أجزم - إن الإمارات من بين الدول الأكثر نشاطاً وفاعلية، وحريصة على الوجود في كل الفعاليات، وإنها من أفضل الدول تنظيماً للبطولات».

حضر المنافسات نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية يوسف الحمادي، والأمين العام للاتحاد، محمد يوسف المازمي.