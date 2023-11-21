تواصل منافسات دورة «طلبات لألعاب مدارس دبي»

تتواصل منافسات دورة «طلبات ألعاب مدارس دبي»، التي تتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة، يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، وتنظمها شركة «إي إس إم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي حتى 26 يونيو 2024. وأسفرت نتائج بطولة الغولف للمرحلة الابتدائية التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف عن فوز اللاعبة بنيت دبليو من مدرسة دبي البريطانية – جميرا بارك بالمركز الأول، فيما فاز ألكسندر آر من أكاديمية بلوم ورلد بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية. وفي القوس والسهم لفئة تحت 12 سنة، فاز سيدارث آر من مدرسة جيمس الألفية الجديدة في فئة للبنين، وأشمين جي من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في فئة تحت 12 سنة للبنات، ونال أبهيناف جي من مدرسة أبل الدولية لقب فئة تحت 15 سنة للبنين، وتوج ستافيكا بي من مدرسة جيمس فاوندرز المزهر بفئة تحت 15 سنة للبنات، وفاز أهميت تي من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية بفئة تحت 18 سنة للبنين، وجوفيتا جي من مدرسة جيمس أور أون إنغلش الثانوية بفئة تحت 18 سنة للبنات. وفي بطولة نت بول للمرحلة الابتدائية، فازت مدرسة دبي الناطقة باللغة الإنجليزية في فئة تحت 8 سنوات، ومدرسة أركاديا في فئة تحت 9 سنوات، ومدرسة جميرا الابتدائية في فئة تحت 10 سنوات، ومدرسة أركاديا في فئة تحت 11 سنة.