منتخب الكاراتيه يعود إلى الدولة بذهب آسيا

حظيت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، المتوجة بذهبيتي بطولة (آسيا المفتوحة للكبار)، باستقبال حافل، لدى عودتها عبر مطار دبي، من المشاركة في البطولة التي أقيمت على مدار يومي التاسع والـ10 من نوفمبر الجاري في مدينة آلماتي الكازاخستانية، ونافس على ألقابها 143 لاعباً ولاعبة من المصنفين على سلم الترتيب الدولي. وتقدم رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، مراسم حفل الاستقبال الذي حضره نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حنان المحمود، والأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي المهندس حميد شامس، والأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه الدكتور عبدالله البادي، وعضو مجلس الإدارة المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي محمد حربوك، والمدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي الخبير محمد عباس، ومدير المنتخبات الوطنية أحمد سالم باصليب، وعدد من أولياء الأمور.

وتوجت بعثة المنتخب الوطني، في بطولة «آسيا المفتوحة للكبار»، بذهبيتي منافسات الكوميتيه، اللتين جاءت أولاهما مع لاعبة المنتخب والمصنفة 25 عالمياً حوراء العجمي في منافسات تحت 50 كلغم، واستكملت بتتويج فاطمة خصيف المصنف 53 عالمياً بذهبية وزن تحت 68 كلغم.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، بالإنجاز الإماراتي في المحفل القاري. وقال في تصريحات صحافية إن «إنجاز آسيوية آلماتي للكبار يعكس مدى الجهد المبذول من جميع أطراف اللعبة، ويؤسس لنتائج إيجابية أخرى في الاستحقاقات المقبلة»، مطالباً اللاعبات باستمرار بذل الجهد والعطاء، ورفع راية الإمارات خفاقة في أكبر المحافل العالمية.