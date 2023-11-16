«دي بي ورلد» للغولف تنطلق اليوم في جميرا

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الـ15 لبطولة جولة دي بي ورلد للغولف، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتستمر حتى السبت المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى خمسة ملايين دولار يتقاسمها أصحاب المراكز الـ10 الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي».

رغم أن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حسم لقب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد لموسم 2023، للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2012، 2014، 2015 و2022، لكن المصنف الثاني عالمياً، سيكون في منافسة مثيرة أمام الإسباني جون رام حامل اللقب والمصنف الثالث عالمياً، والذي يعتبر أكثر لاعب تتويجاً بلقب بطولة جولة دي بي ورلد في ثلاث مناسبات أعوام 2017 و2019، والعام الماضي 2022.

كما تعتبر هذه البطولة الخامسة والختامية في قائمة سلسلة رولكس، التي تضم خمساً من بطولات النخبة خلال الموسم.

وفي تصريحات صحافية قال روري ماكلروي الفائز بلقب هذه البطولة مرتين في عامي 2012 و2015: «الفوز بلقب الموسم لا يعني أنني لا أريد الفوز في هذه البطولة، الملعب جاهز بشكل جيد بالنسبة لي، ولطالما لعبت هنا بشكل جيد، لذلك من الرائع العودة مرة أخرى، وعندما تنطلق المنافسات ستكون الميزة هي قدرتي على التركيز على لقب البطولة فقط، بعدما ضمنت لقب الموسم».

وأضاف: «تقييمي لأدائي هذا الموسم سيكون 7 من 10، فقد حققت لقبين، وقدمت أفضل مستوى لي في كأس رايدر، الذي يمكن أن أشعر بأنه بمثابة انتصار لي، بالمجمل كان عاماً سعيداً لي. أنظر

فقط إلى ما حصل معي في لوس أنجلوس، حيث فوتت فرصة الفوز بلقب آخر من البطولات الكبرى».

• ماكلروي ورام يتصدران ترشيحات المنافسة على اللقب.

البطولة الحالية تجمع أفضل 50 لاعباً

تجمع البطولة الحالية أفضل 50 لاعباً متاحاً في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم الذي يتنافس فيه نجوم رياضة الغولف على مدار الموسم في 45 بطولة، تقام في 25 دولة مختلفة.

وسبق أن انطلق الموسم من الإمارات، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للغولف، وبطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

ويحتفل هذا الحدث الرياضي والاجتماعي العالمي بمرور 15 عاماً على انطلاقه، ويعد بتقديم إثارة وترفيه لا مثيل لهما، من خلال العرض المعروف بـ«أعظم اللاعبين على الأرض»، حيث يتنافس أفضل 50 لاعب غولف في موسم جولة دي بي ورلد في ملعب الأرض «ذا إيرث» المرموق في دبي.

