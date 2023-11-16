دوري أساطير العالم لكرة القدم ينطلق في دبي السبت

تشهد دبي تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية المميزة نهاية الأسبوع الجاري، إذ من بين 20 فعالية رياضية متنوّعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، تتصدر المشهد أربع بطولات دولية كبرى مثل دوري أساطير كرة القدم وجولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تنطلق اليوم وبطولة كأس العالم للقفز بالمظلات غداً وبطولة الكريكيت وغيرها. وتستقطب مختلف الفعاليات والبطولات آلاف المشاركين من المحترفين والهواة، ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وتستضيف دبي 18 الجاري في استاد آل مكتوم بنادي النصر، دوري أساطير كرة القدم، الأول من نوعه في العالم الذي ينتظره الجمهور، ويجمع نجوم كرة القدم العالميين السابقين، من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية، وفي مقدمتهم: رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفستر، وخوان فيرون، مع نجوم من المنتخب البرازيلي، مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس، بجانب روبير بيرس، وكلارنس سيدورف، وديدييه دروغبا.

• أبرز نجوم العالم السابقين يشاركون في «دوري الأساطير» أمثال روبيرتو كارلوس وريفالدو ودروغبا وفيرون وسيدورف.