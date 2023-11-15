بينتو: نحترم منتخب نيبال والمباراة لن تكون سهلة

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو جاهزية منتخبه للقاء نظيره منتخب نيبال غداً الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ، مشيراً إلى أن المنتخب سيعمل على الحصول على النقاط الثلاث كونه أنها تعد مهمة جداً في بداية مشوار المنتخب في هذه التصفيات رغم أن المباراة لن تكون سهلة وأنه يجب عليهم احترام المنافس، لافتا إلى أن المنتخب يخوض هذه المباراة وهو في أفضل حالاته خصوصاً من الناحية النفسية ، معتبرا أن حصد النقاط الثلاث يتطلب التركيز واحترام المنافس، مؤكدا أنه سيكون أكبر خطأ يرتكبه حال اعتقدوا أن المباراة ستكون سهلة .

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بنادي النصر " المنتخب يخوض هذه المباراة بعد فترة إعداد طويلة بدأت منذ يوليو الماضي بمعسكر خارجي في النمسا".

وأشار مدرب المنتخب الى أن الجهاز الفني عمل بشكل جيد لهذه المباراة، مشدداً على أن معنويات اللاعبين مرتفعة جداً، مؤكدا أن المنتخب يخوض مباراة الغد من أجل المنافسة والفوز بالنقاط.

وأكد بينتو أن لديه فكرة عن الطريقة التي سيلعب بها المنتخب هذه المباراة ، معتبرا أن هناك من يعتقد أن التشكيلة التي سيلعب بها المنتخب المباراة هم أفضل اللاعبين لكن هذا الأمر قد لايكون صحيحاً، مؤكدا أنه يبحث عن اللاعبين المستعدين و الملائمين لهذه المباراة.