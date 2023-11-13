انطلاقة مثيرة للنسخة الأولى من دوري «بوكاري سوت» للأكاديميات في عجمان

انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري بوكاري سوت للأكاديميات الخاصة، التي ينظمها مركز كواترو الرياضي في ملابه بعجمان بمشاركة 20 فريقا يمثلون فرق الفئة العمرية 14 سنة و12 سنة بواقع مجموعتين، لكل مرحلة سنية.

واسفرت مباريات الافتتاح لفرق تحت 12 سنة عن فوز فريق اكاديمية المستقبل على الاكاديمية الأرجنتينية 8-6، ونال لاعب اكاديمية المستقبل ديون بيشو جائزة افضل لاعب.

وفي المباراة الثانية تعادل فريقا اكاديمية نادي العين b واكاديمية ريش تارجيت 3/3، ليُتوج لاعب اكاديمية نادي العين عبد الرحمن سرحان محمد بجائزة أفضل لاعب.

وشهدت مباريات الافتتاح للمجموعة الثانية فوز اكاديمية النادي الاهلي على الأكاديمية الأرجنتينية 4-3، وتوج لاعب الاكاديمية الارجنتينية ادم كاظم بجائزة افضل لاعب، وفي المباراة الثانية حقق فريق اكاديمية نادي العين a فوزا كبير على اكاديمية المجد بنتيجة 10-0، لينال لاعب اكاديمية العين a وسام محمد عبد الستار نجومية المباراة.

وضمن منافسات، فئة 14 برهن فريق اكاديمية نادي العين b على علو كعبة بفوز مستحق على فريق اكاديمية 9-1، لينال لاعب اكاديمية العين b كالويان ايمولف، جائزة نجم اللقاء.

كما فاز فريق اكاديمية النادي الاهلي على فريق الاكاديمية الأرجنتينية 3-2، وتوج لاعب اكاديمية الأهلي فردان على بنجومية المباراة، وكسب فريق اكاديمية نادي العين a فريق اكاديمية المجد 3-1، وحصل لاعب اكاديمية العين a سهيل سعيد أحمد، على جائزة أفضل لاعب.