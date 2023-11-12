الفجيرة تستضيف بطولة الأندية العربية للجودو في «الفئات السنية»

أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن استضافة بطولة الأندية العربية للجودو في الفئات السنية، التي تقام في مجمع زايد الرياضي بين 15 و20 الجاري، وذلك بإشراف الاتحاد العربي للجودو.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الجودو، محمد جاسم، جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق المنافسات، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدنا وجودنا في الفجيرة مرة أخرى لتنظيم البطولة العربية، بعد أن استضافت الفجيرة في 2018 بطولة آسيا».

وتابع: «تم قيد 400 مشارك منهم 285 لاعباً، يمثلون 26 نادياً، بينها أندية الإمارات وهي: الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة لرياضة المرأة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأندية الإمارات وكلباء وخورفكان والنصر، وعلى المستوى العربي أندية المحلة المصري، والصليبيخات والقادسية والكويت من دولة الكويت، ومركز الاتحاد الأردني للجودو، ونادي قطر وأندية أخرى. وأكد أن الاجتماع الفني وقرعة البطولة لفئة «الفردي»، واجتماع الحكام والميزان لفئة «الأشبال» ستقام الخميس المقبل.