انطلاق كأس غرب آسيا للتنس في الفجيرة

انطلقت أمس منافسات الدور التمهيدي لكأس غرب اسيا، وبطولة الفجيرة الدولية للشباب في التنس، والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحادين الدولي والاماراتي للتنس وتقام منافساتها في نادي التنس بالفجيرة. وتشهد البطولة مشاركة ثلاثة لاعبين مواطنين هم مروان المرزوقي، وخالد فريدوني، وعبدالرحمن المرزوقي.

ونظم اتحاد التنس معسكرا اعداديا في الفجيرة باشراف مدرب المنتخب التونسي هشام براملي استعدادا للمشاركة في البطولة.

وقال الامين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي في تصريح صحافي: إضافة إلى بطولة الفجيرة، ستكون هنالك اربع بطولات مقبلة حيث ستقام بطولة السوق الحرة دبي في 20 الجاري، وثلاثة بطولات اخرى ستقام في الفجيرة بتاريخ 8 يناير، وبطولتين في دبي يومي 15 و 22 ينايرالمقبلين.