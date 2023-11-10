«دي بي ورلد» للغولف تحتفل بنسختها الجديدة عبر 15 نشاطاً وفعالية

تحتفل بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية للغولف بدبي هذا العام، التي ستقام في «عقارات جميرا للغولف» من 16 إلى 19 الجاري بنسختها الـ15 عبر 15 نشاطاً وفعالية. ويشارك في البطولة 50 لاعباً هم الأعلى تصنيفاً في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية «السباق إلى دبي»، ضمن فعالية رولكس الخامسة الأخيرة للمحترفين والهواة لهذا الموسم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق 15 نشاطاً وفعالية مصاحبة متنوعة، على هامش البطولة، منها مشاهدة نجوم الغولف العالميين وهم يلعبون، وتعلم كيفية لعب الغولف مجاناً، حيث تقدم أكاديمية تومي فليتوود دروساً مجانية في اللعبة بـ«منطقة الغولف للجميع». وتتضمن الفعاليات أيضاً الاستفادة من مبادرات الاستدامة المطبقة في هذه النسخة، بما فيها تشغيل صالة الأرض (إيرث لاونج) بواسطة ألواح الطاقة الشمسية ومولدات الهيدروجين بالكامل، لتُسهم في التخلص من انبعاثات الكربون، وتوفير تجربة صديقة للبيئة.