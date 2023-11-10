«الدفاع المدني» يبلغ نصف نهائي بطولة «المؤسسات الحكومية» في الشارقة

حجز فريق هيئة الدفاع المدني بالشارقة أولى بطاقات التأهل إلى نصف نهائي بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية لكرة القدم بالشارقة، في نسختها الـ26 التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وضمن منافسات المجموعة الأولى حقق فريق هيئة الدفاع المدني فوزه الثاني على التوالي على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط، متربعاً على قمة المجموعة، ويضمن التأهل إلى المربع الذهبي، دون النظر إلى نتيجة مباراته المتبقية، بينما يتوقف رصيد حامل لقب البطولة السابقة عند ثلاث نقاط، ولا سبيل له إلا الفوز في مباراته المقبلة مع هيئة الطرق والمواصلات.

وضمن منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات فوزاً مستحقاً على فريق دائرة الموارد البشرية بهدفين دون رد، لينعش آماله نحو المنافسة على حجز المركز الثاني، والتطلع إلى التأهل للدور الثاني.