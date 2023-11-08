نهائيات «المحترفين» في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تنطلق غدا

انطلقت صباح اليوم المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان ضمن النسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتضمنت منافسات اليوم الأول لفئة المحترفين إقامة المنافسات التأهيلية لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث جمعت المنافسات لاعبين من نفس الدولة للتنافس فيما بينهم والتأهل إلى مرحلة التصفيات، ومن ثم النهائيات يوم غد للحزامين البنفسجي والبني، وبعد غد لفئة الحزام الأسود. ويتأهل لاعبان يحملان نفس الحزام من كل دولة عن كل فئة وزنية.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: " تمثل منافسات المحترفين العنوان الأبرز لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث نشهد على مدى ثلاثة أيام أفضل لاعبي العالم يتنافسون لتحقيق المجد، لا سيّما حملة الحزام الأسود، الذين اعتدنا على أن يقدموا أداءً مبهراً يمهد لهم الطريق نحو التتويج وتعزيز فرصهم في المنافسة لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.