منتخب التجديف يغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة آسيا

غادر البلاد صباح اليوم وفد منتخب التجديف الحديث متوجها الى مدينة تشينغداو الصينية إستعدادا لخوض منافسات بطولة آسيا (رجال) والتي تقام منافساتها السبت والأحد المقبلين. ويمثل المنتخب الثلاثي أحمد الحمادي وخميس الشامسي وحمد المطروشي، واللذين يملكون سجلا مشرفا من النتائج والانجازات مع المنتخبات وفريقهم الحمرية، ويرافقهم المدرب الجزائري سيد علي.

ومن المنتظر أن يخوض الثنائي الحمادي والشامسي منافسات فئة (زوجي الرجال)، بينما يشارك المطروشي في منافسات الفردي حيث ستجرى المنافسات على مدار يومين في مسارين مختلفين الأول القصير (2.8 كلم) والثاني الطويل (6 كلم).

