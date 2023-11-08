نهائي كأس البولو 11 الجاري

أعلن نادي دبي للبولو والفروسية، بالشراكة مع «بيريدون القابضة»، إطلاق نهائي الكأس الافتتاحية لموسم البولو، الذي يُقام يوم 11 الجاري.

وقالت المديرة العامة لنادي دبي للبولو والفروسية ليزا ماثيوز، «إن شراكتنا مع «بيريدون القابضة» في نهائي الكأس الافتتاحية لموسم البولـو لا تمثل احتفاءً بالتاريخ الغني لهذه الرياضة الرائعة فحسب، بل توحد أيضاً فرق البولو من جميع أنحاء الإمارات في حدث رياضي فريد وكبير».