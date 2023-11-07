3 ميداليات ملونة لـ "كاراتيه" الإمارات في افتتاح آسيوية كازاخستان للناشئين والشباب

انتزع المنتخب الوطني للكاراتيه، ثلاث ميداليات ملونة (فضية وبرونزيتين)، في افتتاح البطولة الآسيوية الـ 21 للناشئين والشباب، التي استهلت أمس الإثنين في مدينة ألماتي في كازاخستان، ويسدل الستار عنها يوم غدٍ الأربعاء،

وجاءت أولى الميداليات مع اللاعبة شيخة اليافعي، بحصدها الميدالية الفضية في منافسات "الكاتا" للناشئات" في إنجاز تاريخي هو الأول لـ "كاراتيه" الإمارات والعرب في هذه الفئة العمرية.

كما حققت اللاعبة ملك عبدالله الميدالية البرونزية في منافسات "كوميتيه" ناشئات لوزن تحت 47 كيلوغرام، قبل أن يضيف لاعب المنتخب صالح البلوشي الميدالية الثالثة بحصده برونزية منافسات "الكوميتيه" ناشئين للذكور لوزن تحت 70 كيلوغرام.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، بالإنجاز الإماراتي، وقال في تصريحات صحافية: "قدم لاعبي الإمارات أداءً لافتاً نحو حصد إنجازٍ تاريخي لكاراتيه الإمارات والعرب في المحفل الآسيوي على صعيد منافسات الناشئين، وأهنئ كافة افراد البعثة في كازاخستان على ما حققه لاعبو ولاعبات الدولة، ويمثل ثمرة جهد وعمل دؤوب للأجهزة الفنية في المنتخبات الوطنية".