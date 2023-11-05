المرزوقي تظفر بكأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة

فازت الفارسة ليلى المرزوقي بكأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 86 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

ونالت ليلى المرزوقي اللقب على صهوة الجواد «تونكي دي بو مارلي» المملوك لإسطبلات الكمدة، بعدما جاءت في المركز الـ15 في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 1:13:46 ساعة، وتقدمت إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً بزمن قدره 56:07 دقيقة، وواصلت تقدمها في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً بوصولها إلى المركز الخامس بزمن قدره 47:08 دقيقة، قبل أن تقفز إلى الصدارة والمركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 32:11 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد المهيري على صهوة الجواد «بوبانغ الأندلس»، المملوك لإسطبلات زعبيل، إذ احتل المركز التاسع في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:12:22 ساعة، وتقدم إلى المركز السادس في المرحلة الثانية بزمن قدره 56:23 دقيقة، وجاء في المركز الرابع في المرحلة الثالثة بزمن قدره 46:19 دقيقة، وأنهى السباق في المركز الثاني بزمن قدره 34:29 دقيقة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس الأوروغوياني برايان أنغيلو، على صهوة الجواد «ليبانتو دي جوادارنك»، المملوك لإسطبلات إس إس، بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة الأولى مسجلاً زمناً قدره 1:09:51 ساعة، وتقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية بزمن قدره 55:09 دقيقة، وحافظ على المركز الأول في المرحلة الثالثة بزمن قدره 47:25 دقيقة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 37:11 دقيقة.

• المرزوقي نالت اللقب على صهوة الجواد «تونكي دي بو مارلي».

• 86 فارساً وفارسة شاركوا في السباق.