البطائح ينتصر ويعيد "العميد" إلى "دوامة الشك"

عاد البطائح اليوم بانتصار مُستحق أمام مضيفه النصر، الذي فاز عليه بهدفين دون رد، لحساب الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين. وجاء هدفي البطائح عن طريق سيكو جاساما في الدقيقة "39"، وباولينهو دوس سانتوس "50"، بواقع هدف في كل شوط. ورفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة، متقدما للمركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد النصر عند 7 نقاط ليتراجع للمركز الثامن.

وبتلك النتيجة تواصلت عُقدة البطائح أمام النصر، اذ لم يتمكن عبر ثلاث مواجهات جرت بينهما في الدوري، من الفوز عليه بعد أن استقبل خسارتين، وتعادل في واحدة. وعاد النصر إلى دوامة الشك والنتائج المخيبة، رغم تحقيقه نتيجتين مثيرتين في الجولتين الماضيتين بالفوز على العين والتعادل مع شباب الأهلي.