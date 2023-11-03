«اتحاد التنس» يعتمد نظاماً دولياً لتصنيف البطولات المحلية إلى 3 فئات

اعتمد اتحاد الإمارات للتنس، لأول مرة في تاريخ مسابقاته، نظاماً لتصنيف بطولاته المحلية إلى ثلاث فئات مختلفة، تشمل جميع اللاعبين في الدولة بمختلف مستوياتهم.

وقال الاتحاد إن «التصنيف يأتي دعماً لاستراتيجيته في توسيع قاعدة الانتشار، وجذب المزيد من الأكاديميات للانخراط في نشاط اللعبة، بعدما ارتفع عدد البطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد لتصل في الموسم الجاري إلى نحو 480 بطولة».

وأكد نائب رئيس الاتحاد، أحمد عبدالملك أهلي، أن نظام التصنيف الجديد يجسد رؤية الاتحاد بقيادة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، في تعزيز الإمكانات التنافسية وفرص اللاعبين في التميز، من خلال تنظيم البطولات وفق فئات ونقاط اللاعبين الناشئين، ويجتذب أعداداً أكبر من اللاعبين من مختلف الفئات للحصول على النقاط التصنيفية.

وأوضح أن «الاتحاد اعتمد، وفق توجيهات الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد، ولأول مرة، نظاماً تصنيفاً دولياً لبطولاته، بتقسيم البطولات إلى ثلاث فئات (A) و(B) و(C)».

وقال إن «بطولات الفئة (C) تضم اللاعبين غير المصنفين المنضمين حديثاً لنشاط التنس، وأصحاب التصنيفات والنقاط الأدنى، لاكتساب النقاط والارتقاء نحو تصنيفات أعلى، والأكاديميات الجديدة، الساعية لاكتساب الخبرة، وهي نحو 260 بطولة».

وأشار إلى أن بطولات الفئة (B) تشتمل على اللاعبين ذوي رصيد النقاط المتوسط (من 1000 إلى 1500 نقطة)، وتحظى بدعم مباشر من الاتحاد، وتقدم بعض بطولاتها جوائز عينية للمشاركين، وتبلغ نحو 150 بطولة.

وأضاف أن «بطولات الفئة الأولى (A) تشتمل على اللاعبين أصحاب التصنيفات الأعلى، من جميع الفئات العمرية (من 12 إلى 18 عاماً، رجال وسيدات بإجمالي سبع فئات)، وتقتصر على أربع سلاسل بطولات جميعها تحت مظلة (الطريق إلى مبادلة)، وتتضمن جوائز مالية وعينية وإقامة معسكرات للاعبين المتميزين داخل الدولة وخارجها، وتبلغ نحو 70 بطولة».

وتستضيف إمارة الفجيرة بداية من يوم غدٍ، ولأول مرة، النسخة الثانية من سلسلة بطولة «الطريق إلى مبادلة»، والتي تندرج تحت تصنيف الفئة (A)، بمشاركة نحو 100 لاعب.