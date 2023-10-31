الإماراتية عائشة والإسبانية إيفا بطلتا «الفجيرة للبادل تنس»

فازت الإماراتية عائشة العوضي والإسبانية إيفا بالمركز الأول في بطولة الفجيرة للسيدات بالبادل تنس، بنسختها الأولى التي أقيمت في ملاعب «بازل زون» في الفجيرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل، واختتمت أول من أمس، وتوج الفائزين راعي البطولة الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وحققت العوضي والإسبانية ايفا المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد الفوز بجميع المباريات، وحل بالمركز الثاني الثنائي الإماراتية نجلاء عيسى والإسبانية الينا، وجاء في المركز الثالث الثنائي الإماراتي علياء طاهر وحمدة بوعميم.

بدورها عبرت اللاعبة عائشة العوضي عن سعادتها بالفوز بالبطولة، وقدمت الشكر لراعي البطولة واللجنة المنظمة ووصفت استضافة الفجيرة للبطولة بأنها فتحت الأبواب أمام بنات الإمارات والمقيمات للتنافس والفوز، متمنية أن تنظم هذه البطولة لأكثر من مرة في العام لاستثمار البنية التحتية الممتازة في ملاعب «بادل زون».