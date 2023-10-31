دبي تجمع 2500 خبير في اللياقة البدنية والتغذية

تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية الذي يُقام في فندق فيرمونت النخلة بدعم من مجلس دبي الرياضي وبمشاركة أكثر من 2500 مدرب لياقة بدنية ومديري أندية رياضية ومختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية من 36 دولة.

حضر افتتاح المؤتمر، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، علي عمر البلوشي، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، أحمد سالم المهري.

ويشهد المؤتمر تنظيم 60 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات بمشاركة متحدثين عالميين من داخل الدولة وخارجها.

ويشارك عدد كبير من روّاد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، أبرزهم الأميركي مايك كامينغ، ودكتور كريس مور الرئيس التنفيذي لشركة نورديك للصحة العالمية، وجوزيه تيكسيرا الرئيس التنفيذي للشركة العالمية إنوف فيتنس للياقة البدنية، وبن دافيس الرئيس التنفيذي لوكالة فيتنس ماركتنغ.

ويشهد الحدث تنظيم مؤتمرين يُقامان للمرة الأولى، وهما مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل، ومؤتمر الطب الوظيفي، إضافة إلى مؤتمر الأعمال ومؤتمر اللياقة البدنية والعافية، كما يتضمن المؤتمر أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء عضلات الجسم، وكيفية تفادي الإصابات الرياضية وطرق علاجها، إضافة إلى أساليب رفع مستوى الأداء، وطرق الاستشفاء السريع، والتغذية الصحية، وورش عمل باللغة العربية، كما يتضمن مختلف الموضوعات الشيقة المتعلقة باللياقة البدنية. ويُعد مؤتمر ومعرض ميفت حدثاً رياضياً وصحياً واقتصادياً مهماً يتعلق بفئات كثيرة من المجتمع ويلعب دوراً كبيراً في تزويد العاملين في مجال التدريبات البدنية واللياقة البدنية والتغذية الصحية والعلاج، وغيرها من المجالات، ويتيح الفرص للرياضيين للتواصل مع صناع القرار في القطاع الرياضي العالمي، واستكشاف أحدث التقنيات الرياضية والتوجهات التي قدمها قادة الصناعة. ويحمل هذا العام أهمية لمؤتمر ميفت، الذي يحتفل بالذكرى العشرين لانطلاقته منذ بدايته في عام 2003، إذ تحول هذا الحدث إلى القمة التعليمية الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحة في الشرق الأوسط، لتقديم أفضل الممارسات في مجال تعليم الرياضة والتقدّم العلمي المتطور والابتكارات التكنولوجية والأبحاث لتعزيز نمو صناعة اللياقة البدنية في الشرق الأوسط. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميفت برو، غريغ باوتشر: «يسعدنا أن يشارك معنا أكثر من 2500 مدرب ومختص في تدريبات اللياقة البدنية والتغذية والاستشفاء، وكذلك تنمية ذهنية للأفراد وقدراتهم على مواجهة التحديات حضروا من داخل الدولة وخارجها للاستفادة من الحدث الأهم من نوعه، إذ نقدم تعاوناً رائداً يربط بين مجالات اللياقة البدنية والرعاية الصحية، ولأول مرة نقدم مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل ومؤتمر الطب الوظيفي، إذ سَترفع هذه الإضافات من تجربة الحاضرين إلى مستويات غير مسبوقة».