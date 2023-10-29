شباب الأهلي يحرم الوصل كأس الطائرة

حرم شباب الأهلي نظيره الوصل لقباً انتظره منذ 10 سنوات وظفر بكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بالفوز عليه 3-2، أمس، في مباراة مثيرة جمعتهما على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، واستمرت نحو ثلاث ساعات. وحسم شباب الأهلي الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 25-18، ولكن الوصل استطاع أن يعود للمباراة بعد شوط ماراثوني، أنهاه لمصلحته 29-27، وعاد شباب الأهلي للتقدم في الشوط الثالث 30-28. وسرعان ما انتقض الوصل من جديد، وكانت له الأفضلية في الشوط الرابع 25-22، ليحتكم الفريقان بعد ذلك لشوط خامس، ابتسم لمصلحة شباب الأهلي الذي فاز 15-13، وتُوج باللقب.