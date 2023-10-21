7 ذهبيات للمنتخب في بطولة الخليج لبناء الأجسام

أحرز المنتخب 20 ميدالية، بينها 7 ذهبيات وثماني فضيات وخمس برونزيات وذلك في البطولة الخليجية الاولى لبناء الأجسام والتي اختتمت أمس في البحرين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر. وفي ترتيب الفرق، حل المنتخب ثانيا، حيث عاد المركز الأول إلى البحرين، ثم السعودية في المركز الثالث. ونجح لاعب المنتخب في فئة الفيزيك، علي ضاوي من احراز ذهبية وكأس بطل الأبطال، كما نال احمد رستم فضية بطل الأبطال.

وقال أحمد جوهر في تصريح صحافي: ظهرت البطولة بشكل فني قوي وتمكن لاعبو المنتخب من تقديم مستويات قوية، وشهدت البطولة مشاركة لاعبين اقوياء وطموحنا كان المركز الاول وسنعمل على تعزيز الجوانب الايجابية للاعبين وتحسين الجوانب الاخرى تحضيرا للبطولات المقبلة.