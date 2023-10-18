الإمارات جمعت المصريين والجزائريين في مشهد كروي حضاري

تغنى رياضيون وإعلاميون مصريون بالنجاح الإماراتي في استضافة المباراة الودية بين مصر والجزائر، أول من أمس، في العين، واستشهدوا بمدرجات استاد هزاع بن زايد الذي استقبل الجماهير المصرية والجزائرية جنباً إلى جنب، في مشهد غير معتاد بين جماهير المنتخبين، التي لطالما تكون مبارياتهما متوترة، وتشهد ندّية وشحناً مبالغاً فيه.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب المصري حازم إمام، في تصريحات صحافية: «إن الإمارات عموماً، ومجلس أبوظبي الرياضي، قدما واحدة من أجمل المباريات تنظيمياً، ما انعكس بدوره على المردود الفني للاعبين داخل المستطيل الأخضر».

وأضاف: «المشهد المتحضر للجماهير في المدرجات، يعكس مدى تأثير دولة الإمارات في الجاليات التي تقيم على أرضها والارتقاء في التشجيع، بما يُعزز من قيمة الوحدة العربية، ليس في المجال الرياضي فقط، وإنما في المجالات كافة».

ووجه رئيس اتحاد الكرة المصري، جمال علام، الشكر للمسؤولين عن الرياضة في الإمارات لاستضافة معسكر الفراعنة، واستضافتهم مباراتي زامبيا والجزائر.

وقال: «المنتخب الوطني خرج بأكبر استفادة ممكنة من هذا المعسكر، ولكن تبقى الاستفادة الكبرى من مباراة الجزائر الودية، التي حققت العديد من المكاسب على المستوى الفني، أو بعلاقة جماهير المنتخبين ببعضهما بعضاً، والتي سيتم البناء عليها مستقبلاً».

من جهته، قال عضو رابطة المحترفين المصرية ونجم الأهلي والمنتخب المصري الأسبق عماد متعب: «إن أجمل ما ظهر في المباراة كان الروح الرياضية، وتلاحم الجماهير المصرية والجزائرية جنباً إلى جنب في المدرجات».

وأضاف في تصريحات لقناة أون الرياضية: «الإمارات أثبتت من حُسن تنظيمها الرائع للمباراة، أن هناك أشياء كثيرة يُمكن أن نصنعها ونُعدلها بما يُعزز الروح الرياضية بين الجماهير العربية، وفي هذا التوقيت الصعب الذي تعيشه المنطقة، الذي بحاجة ضرورية للوحدة العربية، ربما أكثر من أي وقت مضى».

وقال لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني المصري السابقين حسني عبد ربه، إن دولة الإمارات دائماً ما تملك القدرات على استضافة أهم وأصعب الأحداث الرياضية، وتحديداً على مستوى البطولات والمباريات التي تكون أطرافها عربية.

وأضاف لقناة «أون سبورت»: «سبق أن خضت تجربة احترافية في الإمارات، وأعرف إمكانات المنشآت الرياضية المميزة التي تملكها، سواء في أبوظبي أو دبي وغيرهما من إمارات الدولة، وكل حدث تنظيمي يقام على أرض الإمارات يتم تنظيمه بطريقة احترافية عالية، لوجود كوادر محلية لديها خبرات عالية في استضافة مثل هذه الأحداث، وإخراجها بالصورة المميزة التي انتهت عليها مباراة مصر والجزائر».

وأفردت القنوات المصرية مساحات واسعة للحديث عن مباراة الفراعنة والخضر، وأظهرت تركيزاً كبيراً على النواحي التنظيمية والفنية الخاصة بالمواجهة.

وقدمت قناة «أون سبورت» فيديوهات لمشجعين مصريين وجزائريين في مُحيط استاد هزاع بن زايد مع بعضهم بعضاً، ويتبادلون قمصان المنتخبين، للوجود بها في المدرجات، كما تركزت التقارير كذلك على إلغاء الفواصل بين جماهير الفريقين.

حازم إمام:

• «المشهد المتحضر للجماهير في المدرجات، يعكس مدى تأثير الإمارات في الجاليات التي تقيم على أرضها».

عماد متعب:

• «أجمل ما في المباراة الروح الرياضية، وتلاحم الجماهير المصرية والجزائرية جنباً إلى جنب في المدرجات».

حسني عبد ربه:

• «أعرف إمكانات المنشآت الرياضية المميزة.. وكل حدث تنظيمي يقام في الإمارات يتم تنظيمه بطريقة احترافية عالية».