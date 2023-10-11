فيتزباتريك رفقة والدته يحقق «ثنائية» الغولف في «السباق إلى دبي»

حقق لاعب الغولف الإنجليزي مات فيتزباتريك، انتصاراً مزدوجاً في بطولة ألفريد دونهيل لينكس، التي أقيمت أول من أمس في الملعب القديم في سانت أندروز، بأسكتلندا، بفوزه بلقب الفردي للمحترفين، وكسبه لقب «الفرق» الذي يجمع بين اللاعبين المحترفين والهواة، وكان اللافت أن اللاعب الإنجليزي حقق الفوز رفقة والدته سوزان، ليحصد لقبه التاسع في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

ونجح مات فيتزباتريك في الحفاظ على تركيزه لينهي منافسات الفردي بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب الذي جعله يتقدم 49 خطوة إلى المركز الـ11

برصيد 1.629 نقطة في الترتيب العالمي للموسم الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ليوجد مرة أخرى في البطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد للغولف في دبي التي سبق أن حقق لقبها مرتين في عامي 2016 و2020.

ومع احتساب نتيجة والدته كان مجموعهما 35 ضربة تحت المعدل، ليكسبا معاً لقب الفرق في البطولة.

وعزز النيوزيلندي ريان فوكس موقعه في المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» رافعاً رصيده إلى 2.755 نقطة، بعدما أنهى البطولة الأسكتلندية بالمركز الثاني برصيد 16 ضربة تحت المعدل، متساوياً مع الإنجليزي ماثيو ساوثجيت الذي تقدم بدوره 20 خطوة ليصبح بالمركز الـ33 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1.159 نقطة.