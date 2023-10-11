«محاربي الإمارات» تفتح الباب أمام تألق 30 مقاتلاً

تستعد بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة والتي تنظمها «بالمز الرياضية» لكتابة فصل جديد، مع اقتراب الوصول للنسخة (50) الذهبية، في وقت أصبحت فيه البطولة اسماً لا يستهان به، وجعلت من أبوظبي عاصمة البطولات القتالية، وأصبحت حدثاً عالمياً يجذب العديد من المشجعين والمقاتلين من جميع أنحاء العالم.

وذكر بيان صحافي أن أروقة اللجنة المنظمة تشهد حركة دؤوبة وهي تترقب بشغف الوصول للنسخة الذهبية، وهو ما ألقى بظلاله بشكل إيجابي على النسخة (45) من البطولة الدولية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على صالة استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمشاركة مجموعة من الأبطال البارزين في مجال اللعبة، والتي تتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد كذلك تنظيم يو إف سي 294.

وقال البيان: «نجحت البطولة في التحديات بداية من انتشار (كوفيد-19) والذي شكل تحدياً للعالم بأسره، إذ في الوقت الذي عمت الظروف الصعبة والتحديات العالمية، استطاعت البطولة تنظيم 10 نسخ».

وكانت البطولة بوابة لتقديم أبرز الأبطال في عالم اللعبة حالياً، ولاسيما وصول ما يقارب 30 مقاتلاً ممن بدأوا مسيرتهم ولمعت أسماؤهم في (محاربي الإمارات) إلى أرفع المراتب على الساحة العالمية، كما فتحت الطريق للمقاتلين الإماراتيين والعرب لإبراز أسمائهم في عالم اللعبة، وكان آخرهم الإماراتي محمد يحيى الفائز بثلاثة ألقاب في البطولة، والبطل البرازيلي فينسيوس أوليفيرا، ومن المقرر أن يشارك الثنائي في بطولة «يو إف سي» التي ستقام في أبوظبي نهاية شهر أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، إنهم يتطلعون بشغف إلى النسخة الـ50 من هذه البطولة الاستثنائية وأن البطولة تمكنت من بناء سمعتها بوصفها واحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية في الفنون القتالية المختلطة.