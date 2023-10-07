«جوجيتسو الإمارات».. أبطال من ذهب

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو مشاركته المميزة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية بإحرازه ذهبيتين وبرونزية، أمس، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 19 ميدالية في الحدث القاري الكبير بواقع (خمس ذهبيات، وخمس فضيات وتسع برونزيات)، وبفارق ست ميداليات عن النسخة الماضية «جاكرتا 2018».

وتقلد المخضرم فيصل الكتبي (36 عاماً) ذهبية وزن تحت 85 كلغم، بفوزه على الكوري الجنوبي هيسونغ كيم، وتوّجت البطلة شما الكلباني بذهبية وزن 63 كلغم، ونال سعيد القبيسي برونزية 85 كلغم. ويتبقى لوفد الإمارات منافسة واحدة في الدورة الآسيوية عبر منتخب الكاراتيه للاعبة حوراء العجمي بوزن 50 كلغم، حين تلاقي قو شياو شوانغ لاعبة منتخب تايبيه في ختام مشاركات الإمارات بالدورة.

من جهته، أكد إداري منتخب الكاراتيه، أحمد سالم، صعوبة المنافسة في دورة ألعاب الآسيوية بحكم مشاركة أبرز أبطال القارة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب بثلاث لاعبات صاحبات إنجازات على الصعيد القاري، منها الميدالية الفضية التي حققتها سارة العامري في مسابقة الكوميتيه بوزن تحت 61 كغم ببطولة آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات، التي أقيمت بمدينة ملقا الماليزية يوليو الماضي، وميدالية برونزية لحوراء العجمي في البطولة نفسها. وقال: «إن الحظ لم يوفق سارة العامري وفاطمة خصيف لتحقيق ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الحالية، لاسيما أن القرعة لم تنصفهما ووضعتهما في مواجهة أبرز لاعبات آسيا من إيران واليابان في الدور الأول، لكن الحظوظ مازالت قائمة بالنسبة للاعبة حوراء العجمي لتحقيق ميدالية وتقديم مستويات مشرفة عن رياضة الإمارات في الدورة».

ميداليات الإمارات تحققت في 4 ألعاب

حصدت الإمارات مع نهاية اليوم الرابع عشر 19 ميدالية ملوّنة، تحققت في أربع رياضات هي: الجوجيتسو، الجودو، الفروسية، والدرّاجات، بواقع خمس ذهبيات، وخمس فضيات، وتسع برونزيات في المركز الثالث عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية، والمركز الـ18 آسيوياً، وعززت البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 10 ذهبيات، وثلاث فضيات، وخمس برونزيات، بإجمالي 18 ميدالية جاء جميعها في ألعاب القوى، باستثناء فضية واحدة في كرة اليد وأخرى في الجوجيتسو، محتلة المركز التاسع، فيما حلّت قطر في المركز الـ15 بإجمالي 14 ميدالية بواقع خمس ذهبيات، وست فضيات، وثلاث برونزيات، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على جدول الميداليات بإجمالي 369 ميدالية بواقع 194 ذهبية، و108 فضيات، و67 برونزية.

واحتلّت اليابان المركز الثاني بإجمالي 178 ميدالية بواقع 48 ذهبية، و62 فضية، و68 برونزية، كما احتلّت كوريا الجنوبية المركز الثالث بإجمالي 183 ميدالية بواقع 39 ذهبية، و55 فضية، و89 برونزية، واحتلّت المملكة العربية السعودية المركز الـ19 بإجمالي 10 ميداليات بواقع أربع ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات، واحتلّت الكويت المركز الـ23 بثلاث ذهبيات، وأربع فضيات، وثلاث برونزيات، والأردن في المركز الـ28 بإجمالي تسع ميداليات بواقع خمس فضيات، وأربع برونزيات، وعُمان في المركز الـ32 بميدالية فضية واحدة، وأخرى برونزية، والعراق في المركز الـ35 بميداليتين برونزيتين، وكل من لبنان وفلسطين وسورية في المركز الـ36 ببرونزية واحدة.

ميداليات اليوم

■ شما الكلباني: ذهبية الجوجيتسو وزن 63 كلغم.

■ فيصل الكتبي: ذهبية الجوجيتسو وزن 85 كلغم.

■ سعيد القبيسي: برونزية الجوجيتسو 85 كلغم.

الطاهر: مكاسب الرياضات الإلكترونية عديدة

أكد أمين عام اتحاد الرياضات الإلكترونية، سعيد الطاهر، أن المنتخب الوطني خرج بجملة من المكاسب، من خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق النتائج المطلوبة، فإن لاعبينا أظهروا مستويات قوية تعكس الجهود التي يبذلها الاتحاد لتطوير هذه الرياضة في الدولة.

وقال: «جاءت مشاركتنا دون الطموح، ولكنها إيجابية لكسب الخبرة والاحتكاك مع كبار اللاعبين في القارة».