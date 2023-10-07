الوصل ينزف نقطة رابعة.. وعلامات استفهام على "ليما"

سقط الوصل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه عجمان، اليوم السبت، في زعبيل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليفقد بذلك النقطة الرابعة له على التوالي، بعدما كان قد تعادل في الجولة الماضية مع خورفكان، 3/3، رافعا رصيده للنقطة 11، فيما رفع عجمان رصيده للنقطة الثانية.

وكان الفريق الضيف هو البادي بالتسجيل عن طريق علي مدن "25"، من كرة مرتدة صنعها وليد أزارو، وسدد منها اللاعب البحريني، أرضية على يسار الحارس خالد السناني.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب المالي، سيكا سيديي من استغلال خطأ دفاعي من جانب عبد الله صالح، وسجل منه هدف التعادل، "57".

وظهر الوصل بصورة أقل مما كان متوقعا في تلك المواجهة، وسط توقعات بردة فعل قوية من جانب جماهيره للتمسك بخيوط المنافسة على لقب الدوري، لكن أغلب لاعبيه ظهروا بعيدين عن مستواهم وخصوصا فابيو ليما، الذي مازال أداءه للمباراة الرابعة على التوالي يُثير العديد من علامات الاستفهام.