«دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» تنطلق غداً بمشاركة 5000 لاعب

تنطلق غداً منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم بالتعاون مع شركتي دلتا للفعاليات الرياضية وإنسبراتوس.

ويشارك في البطولة ما يزيد على 5000 لاعب ولاعبة، يشكلون 300 فريق من 65 أكاديمية حكومية وخاصة، وتستضيف منافساتها ملاعب مدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى 24 فبراير المقبل.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس وتحدث خلاله أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأمين عام اتحاد كرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، بحضور مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خايمي يارزا، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، جوان كوسكو، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد المهري، ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، باولو بينتو.

وقال حارب في كلمته «إن مجلس دبي الرياضي يعتز كثيراً بالنجاحات التي حققتها البطولة منذ انطلاقتها عام 2017 تحت اسم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وتواصل النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية جنباً إلى جنب مع الفرق المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة».

وأضاف: «هذه البطولة تترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، سعادتنا كبيرة بالنمو الذي تشهده هذه البطولة والذي يظهر بشكل واضح في الأرقام الخاصة بالنسخة الجديدة من البطولة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية، إذ تُقدر زيادة هذا العام بـ2000 لاعب مقارنة بالعام الماضي، كما زاد عدد الفرق ليصبح 300 فريق، والأكاديميات إلى 65 أكاديمية بعد أن كانت 41 أكاديمية، وفي مقدمتها فرق من أكاديميات برشلونة وإنتر ميلان وأياكس أمستردام ويوفنتوس ومانشستر سيتي».

وأضاف حارب: «هذه البطولة تمنح اللاعبين فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، إذ سيخوضون 1800 مباراة بمعدل 110 مباريات أسبوعياً، وهو عدد كبير لكننا نراه ضرورياً لتحقيق التطور المنشود للاعبينا في هذه الفئات العمرية المهمة، وفي الوقت الذي نرحب فيه بجميع الفرق المشاركة، فإننا أيضاً نرحب بأكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين بقطاع الأكاديميات، وهي أرقام تدل على حجم البطولة ومكانتها».