منتخب الفروسية يهدي الإمارات الميدالية السابعة في «آسياد هانغتشو»

أهدى منتخب الفروسية، أمس، الإمارات الميدالية السابعة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية. وجاءت ميدالية الفروسية من خلال برونزية في مسابقة الفرق لقفز الحواجز.

وأهدى المنتخب الميدالية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأعرب الفرسان في تصريح صحافي عن سعادتهم بهذا الإنجاز الجديد، الذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الفترة الماضية، من أجل تشريف رياضة الإمارات في هذا المحفل الرياضي القاري.

وحصد المنتخب السعودي الميدالية الذهبية، فيما توّجت قطر بالفضية ضمن المسابقة نفسها. وشهدت المنافسات مستويات متقاربة في جميع مراحل المسابقة، سواءً الجولة الأولى التي بلغ ارتفاع الحواجز فيها 140 سم وتأهل خلالها الفرسان بجدارة، أو في الجولة الثانية بالارتفاع نفسه وأنهاها رباعي المنتخب: محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي دون ارتكاب أخطاء، ليصل المنتخب إلى مرحلة «التمايز» التي ارتفعت فيها مستويات الحواجز إلى 145 سم، وشهدت حسم الميداليات الملونة والمراكز الأولى لمسابقة الفرق.

وأكد سالم السويدي أن «حظوظ المنتخب الوطني للفروسية مازالت قائمة لتعزيز حصاد الإمارات بميداليات أخرى في مسابقة الفردي (غداً الجمعة)»، وقال: «قدمنا أداءً رائعاً وكنا على قدر المسؤولية بتحقيق الميدالية البرونزية، لكننا كنا نطمح إلى الأفضل، وأتمنى أن نوفق في تعزيز رصيد الإمارات بتتويجات أخرى في المشاركات المقبلة».

وارتفع حصاد الإمارات إلى سبع ميداليات بواقع ذهبية وفضية وخمس ميداليات برونزية تحققت في ثلاث رياضات هي: الجودو، والدرّاجات، والفروسية. وتحتل الإمارات المركز الخامس عربياً والـ25 قارياً في جدول الترتيب العام مع نهاية اليوم الـ11. وفي بقية المشاركات اختتم ثنائي منتخب الدرّاجات الهوائية: صفية الصايغ وزهرة حسين، سباق الطريق للسيدات لمسافة 140 كم في المركزين الـ14 والـ26 بأزمنة 3:36:07 ساعات و3:42:10 ساعات على التوالي، إذ توّجت يانغ تشيانيو من هونغ كونغ بذهبية المركز الأول، فيما حصدت الكورية الجنوبية أهروم فضية المركز الثاني، وفازت التايلاندية مانيفان جوتاتيب بالميدالية البرونزية. ويخوض اليوم منتخب الدرّاجات منافسات سباق الطريق للرجال عن طريق عبدالله الحمادي، وسيف الكعبي، وجابر المنصوري، وعبدالله آل علي.

في جانب آخر، وللمرة الأولى في الألعاب، شهدت منافسات قذف القرص ورمي الرمح استخدام الكلاب الآلية لنقل الأقراص عقب انتهاء المحاولات المخصصة للرياضيين في ألعاب القوى، إذ بلغت المسافة الإجمالية للمنافسة الواحدة 7200 متر قطعتها الكلاب الآلية لأداء مهامها.

• يخوض اليوم منتخب الدرّاجات منافسات سباق الطريق للرجال.

6 لاعبين ولاعبات يمثلون المنتخب في نزالات الجوجيتسو اليوم

تنطلق اليوم في التاسعة صباحاً بتوقيت الصين منافسات الجوجيتسو. ويخوض المنتخب المنافسات في الأوزان الأربعة المعتمدة للرجال، وهي: 62، و69، و77، و85 كغم، وكذلك في الأوزان الأربعة المعتمدة للسيدات وهي: 48، و52، و57، و 63 كغم، بواقع ثمانية لاعبين، وثماني لاعبات. ويشارك 6 لاعبين ولاعبات من المنتخب في منافسات اليوم الأول عن طريق: بلقيس الهاشمي وحمدة الشكيلي في وزن 48 كغم، وخالد الشحي وخالد إسكندر في وزن 62 كغم، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن 69 كغم.