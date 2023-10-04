رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في سبتمبر»
أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر سبتمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب. ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، سفيان رحيمي (العين)، أليخاندرو بوزويلو (الجزيرة)، هاريس سيفيروفيتش (الوصل)، نيسكينز كيبانو (الجزيرة).
أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فيتواجد: حسن حمزة من شباب الأهلي، فهد الظنحاني (بني ياس)، سهيل عبدالله (الإمارات).
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب: فرانك دي بور (الجزيرة)، ألفريد شرودر (العين)، ماركو نيكوليتش (شباب الأهلي).
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