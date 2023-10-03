حاكم الشارقة يكافىء الأندية التي حققت إنجازات بـ 30 مليون درهم

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمكرمة سخية قدرها 30 مليون درهم لمكافأة أندية الإمارة التي حققت انجازات في الموسم الماضي (2022-2023)، وذلك تقديراً لعطاء فرق تلك الأندية وتحفيز لاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلًيا ودولياً.

شملت المكرمة 18 نادياً بالإمارة الباسمة حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي: نادي الشارقة الرياضي وشركة الشارقة لكرة القدم، نادي البطائح الثقافي الرياضي، نادي الثقة للمعاقين، نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، نادي مليحة الثقافي الرياضي، نادي خورفكان الثقافي الرياضي، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي الشارقة للشطرنج للفتيات، نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي وشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، نادي الذيد الثقافي الرياضي، نادي الحمرية الثقافي الرياضي، نادي خورفكان للمعاقين، نادي المدام الثقافي الرياضي، نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة .

ورفع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة السخية الجديدة، مؤكدأ أن هذا نهج سموه في تقدير ومكافأة المتميزين دائما وقال أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأندية الإمارة ورعايته لأبنائه الرياضيين دائما، وأضاف أن المكرمة حافز كبير لأندية الشارقة كي تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يقابل هذا الدعم السخي وذاك الاهتمام الكبير الذي تحظى به من سموه.

واختتم سعادة عيسى هلال تصريحه مؤكدا أن أن البيئة الرياضية المثالية التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة كانت الأساس الذي ساعد الأندية بفرقها ولاعبيه على تحقيق تلك الانجازات، وقال أن المكرمة رسالة للأندية بأن الإنجازات هى عنوان الرياضة في الشارقة، وأن أفضل وسيلة للتعبير عن التقدير والامتنان هي مواصلة تحقيق البطولات والألقاب في مختلف الألعاب لرفع راية الامارة محليا ودوليا .