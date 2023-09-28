المنتخب يحقق فوزين ثمينين في البطولة العربية للبادل

حقق المنتخب الوطني فوزين ثمينين على العراق وعمان على التوالي، لينعش آماله بالصعود إلى نصف نهائي النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادين العربي والإماراتي للبادل، حتى 1 أكتوبر المقبل، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية.

وشهد انطلاق البطولة، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي، وأحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء الاتحادين الإماراتي والعربي ورؤوساء الوفود المشاركة. جاء تفوق المنتخب أمس على نظيره العراقي خلال الفترة الصباحية ضمن المجموعة الأولى في جميع المواجهات الثلاث، حيث تقام منافسات البادل للفرق باحتساب نتيجة ثلاث مباريات بين كل منتخبين، ثم عاد المنتخب في الفترة المسائية ليحقق الفوز على عمان 3-0 أيضاً. وفي نفس المجموعة حقق المغرب الفوز على عمان 3-0، أما في المجموعة الثانية فحقق الأردن الفوز على سوريا 2-1، وتفوق الكويت على السودان 3-0.

وكانت الجولة الأولى التي أقيمت أمس شهدت خسارة المنتخب أمام قطر 1-2، فيما حقق عمان الفوز على العراق 2-1، وتفوق قطر على العراق 3-0 ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية حقق الكويت الفوز على مصر 2-1، وتفوقت البحرين على سوريا 3-0، ومصر على السودان 3-0، والبحرين على الأردن 3-0.

وتتجه الأنظار غدا إلى الجولة الثالثة التي ستكون حاسمة لتحديد ترتيب المجموعتين، ومصير الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، ويلتقي في الفترة الصباحية المنتخب مع المغرب، مصر والأردن، الكويت وسوريا، البحرين والسودان، فيما يلعب في الفترة المسائية مصر وسوريا، الكويت والبحرين، قطر وعمان، والعراق والمغرب.