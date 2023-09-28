العميد يستعيد "النصر" على حساب "الإعصار"

حقق النصر أول انتصار له هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم اليوم على حساب مستضيفه حتا، بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح المرحلة الرابعة من المسابقة. وأنهى النصر الذي خسر الجولات الثلاث الأولى، الشوط الأول متقدما، عن طريق الإيطالي غابياديني "41"، والمغربي عادل تاعرابت "45+5"، ثم عاد مانولو غابياديني، وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه "90+3".

وكان النصر الطرف الأفضل منذ البداية، مع غياب تام لأي خطورة من جانب لاعبي حتا، الذين اكتفوا بالأدوار الدفاعية، وسط تألق لقائد العميد، عادل تاعرابت، والذي وزع عدة كرات مؤثرة للمهاجمين، كان أبرزها إلى غابياديني، الذي وضعها برأسه بمحاذاة القائم الايسر. لكن اللاعب نفسه نجح في مناسبة ثانية أن يُسجل هدف التقدم للعميد بعد تبادل جميل للكرة بين لاعبي النصر، حضّرها مدافع حتا، تميمو وورو، على طبق من فضة للمهاجم الإيطالي، وهو على مشارف المرمى فوضعها بالكعب بين أقدام الحارس.

وعانى حتا بسبب طرد لاعبه حمدان العمري بسبب خطأ دون داع في حق لاعب النصر كيفن أجوديلو حصل على إثره البطاقة الصفراء الثانية ليُستبعد من المباراة، وتمكن بعد ذلك تاعرابت من وضع الكرة على يسار الحارس. وظلت الأفضلية للنصر في الشوط الثاني، قبل أن يتمكن غابياديني، من حسم النتيجة من انفراد بالمرمى، بعد تمريرة سحرية من تاعرابت.