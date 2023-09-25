النعيمي يضرب بقوة في «ملاكمة الآسياد»   

تأهل ملاكم المنتخب الوطني سلطان النعيمي إلى منافسات دور الـ16 بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تُقام في هانغتشو خلال الفترة من 23 الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، بعد تغلبه على نظيره هيوانغيتسو من جمهورية لاوس بالضربة القاضية في مسابقة وزن 52 كغم، فيما خسر الملاكم حسين الشمار أمام نظيره الأردني زياد ايشاش ضمن منافسات وزن 70 كغم ليخرج من منافسات دور الـ32.

من جهته، يفتتح منتخب كرة السلة مشواره اليوم بلقاء نظيره الإيراني في بداية مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجواره منتخبي السعودية وكازاخستان.

ويعود المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بعد غياب 17 عاماً، إذ كانت آخر مرة في دورة الدوحة 2006، وقال المدير الفني للمنتخب الوطني، د. منير بن الحبيب: «سعداء بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تُعد أكبر محفل رياضي على الصعيد القاري، وأهدافنا واضحة، نتطلع لتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، ندرك تماماً أن مهمتنا صعبة في ظل مشاركة منتخبات سبق لها المشاركة في كأس العالم ولكن لن نشكك في قدراتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لنغطي النقص على مستوى طول قامة اللاعبين بسبب افتقادنا لبعض العناصر لظروف خاصة».

وتصل اليوم إلى هانغتشو منتخبات ألعاب القوى والترايثلون استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث يمثل منتخب ألعاب القوى في الدورة فاطمة الحوسني التي تشارك في مسابقتي قذف القرص ودفع الجلة، فيما يضم المنتخب للترايثلون كلاً من سعود الزعابي ومحمد الغافري وهنا النابلسي.

من جانبه، خسر لاعب المنتخب الوطني للجودو عبدالكريم علي، في وزن تحت 73 كغم من بطل كوريا الشمالية كيم شول وانغ، كما خسر لاعبنا طلال شفيلي العائد من الإصابة في منافسات وزن تحت 81 كغم أمام اللاعب الياباني أوينو يوهي المرشح الأول لذهبية الوزن المتوسط.

وخسر المنتخب الوطني للرجبي من نظيره الياباني بنتيجة 28-14 في مباراة ربع النهائي حيث يلاقي اليوم منتخب تايبيه ضمن مباريات تحديد المراكز من المركز الخامس إلى الثامن، لينتظر الفائز من مباراة ماليزيا وسنغافورة لتحديد صاحب المركز الخامس، كما أنهى رامي المنتخب الوطني عبدالله إبراهيم، مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار برصيد 622.0 نقطة.

وأنهت لاعبتا المنتخب الوطني للمبارزة الهيام البلوشي ونورة البريكي، مشاركتهما في فردي الفلوريه عقب خسارتهما من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، حيث فازت الأخيرة في مباراة واحدة فقط على اللاعبة هاس سريسوس لاعبة كمبوديا، فيما فازت الأولى في مباراة واحدة كذلك ضد النيبالية أشاريا جوما.

وفي مستهل منافسات السباحة خرجت سبّاحة المنتخب الوطني مها الشحي، من سباق 200 متر حرة سيدات في المركز السابع بالجولة الأولى بزمن وقدره 2:21.00 دقيقة، كما أنهى سبّاح المنتخب عمر الحمادي سباق 100 متر صدر في المركز السابع بالجولة الثانية بزمن وقدره 1:09:36 دقيقة. وقدم عبدالله المازمي مستوى مميزاً حين واجه لاعب هونغ كونغ شيوك تشون بمنافسات وزن 58 كغم ليتفوق عليه ويتأهل إلى دور الـ16 قبل أن يخسر من اللاعب الفلسطيني عمر حنتولي. ويخوض المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية اليوم منافسات لعبة الأساطير عن طريق كلّ من بطي المنصوي وأحمد السويدي وخليفة الظاهري وحارب المنذري وفارس المزروعي ومحمد المطروشي، إذ يلاقي المنتخب نظيره المالديفي إلى جانب مواجهة منتخب تايبيه، فيما يظهر محمد البناء وراشد العوضي في مسابقة «ستريت فايتر» من خلال مواجهة نارزيف عزام من طاجيكستان، والياباني كاوانو ماساكي على الترتيب.

الجودو يختتم مشاركته اليوم

يختتم منتخب الجودو اليوم مشاركته في منافسات وزن تحت 90 كغم، إذ يواجه لاعب المنتخب جريجوري أرام الفائز من مباراة القطري محمد ربيع، والفيتنامي لي آنه تاي، فيما يلعب لاعب المنتخب ظافر كوسوفو في منافسات وزن تحت 100 كغم، مع اللاعب اللبناني ناصيف الياس في دور الـ32، فيما يلتقي اللاعب عمر معروف مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك في منافسات الوزن الثقيل فوق 100 كغم.

الناخي: فرسان الإمارات تعهدوا على تقديم أفضل المستويات

أكد إداري المنتخب الوطني للفروسية محمد الناخي، استعداد فرسان منتخبي الترويض وقفز الحواجز لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الآسيوية، التي تشهد مشاركة حافلة لنخبة من أقوى الفرسان على مستوى قارة آسيا. وأشار الناخي إلى أن فرسان وفارسات الإمارات تعهدوا على تقديم أفضل المستويات والسعي لرفع راية الوطن على منصات التتويج.