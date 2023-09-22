المطروشي يخرج من قائمة المتأهلين إلى نصف نهائي التجديف في «الآسياد»

حل لاعب المنتخب الوطني للتجديف حمد المطروشي، في المركز الرابع بالجولة الثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو، التي تنطلق رسمياً غداً، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، ينافسون في 40 رياضة، من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة، وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية، وتشهد وجود 50 ألف متطوع، و12 ألف إعلامي.

وسجل المطروشي زمناً قدره 8:02:89 دقيقة بمسابقة الفردي، وخرج بذلك من قائمة المتأهلين للمنافسة على الميداليات الملونة، على أن يخوض سباق تحديد بقية المراكز.

وتشهد قرية الرياضيين، اليوم، مراسم رفع علم الإمارات مع مجموعة من الدول المشاركة في الدورة، في تقليد متعارف عليه في مختلف الدورات الرياضية المجمعة.

من جهته، قال مدرب منتخب الوطني للتجديف، سيد واضح: «إن الفارق في الجولة الثانية كان ضئيلاً للغاية بين المطروشي واللاعب الكويتي عبدالرحمن الفضيل، من أجل الوصول إلى التصفيات نصف النهائية»، مشيراً إلى أن «اللاعب متخصص في الوزن الخفيف، خاصة أنه وزنه 72 كغم، مع وجود لاعبين منافسين من الدول الأخرى، تجاوز وزنهم الـ100 كغم؛ وذلك عقب إلغاء مسابقة الوزن الخفيف من اللجنة المنظمة للألعاب، والإبقاء على مسابقة الوزن المفتوح، على عكس النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا التي ضمت جميع الفئات والمسابقات».

وأشار إلى أن «الظروف المناخية اليوم لعبت دوراً كبيراً في نتائج المسابقة، بعد أن استمرت الأمطار والرياح لفترات طويلة»، معبراً عن تفاؤله بقادم المشاركات لتحقيق نتائج أفضل.

من جهته، سجل المنتخب الوطني للشراع بداية جيدة ضمن مسابقة «الكا 4» لفئتي البنين والبنات، وخاض كلّ من محمد الزعابي وكاميليا القبيسي مسابقة «الكا 4» على أن يتم احتساب كامل النقاط في ختام السباقات بصورة تراكمية، إذ يبلغ إجمالي عدد السباقات تسعة سباقات لفئة «الكا 4»، و10 لفئة «الكا 6»، ومثلهم لفئة «الكا 7»، وذلك على مدار سبعة أيام.

وأكد لاعب منتخب الوطني للشراع فئة «الكا 4» محمد الزعابي، بأن قوة المنافسات كانت متوقعة في ظل وجود نخبة من اللاعبين الآسيويين أبرزهم بطل العالم وواحد من أفضل اللاعبين في قارة آسيا بشكل عام، وهو اللاعب التايلاندي ويكي بهانوب، مشيراً إلى أن المسابقة كانت سجالاً بين مختلف المتنافسين، ولكن الفرصة مازالت قائمة حتى نهاية السباقات وتحديد الفائزين حسب النظام التراكمي للنقاط.

من جهته، قال المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث زهير اللباط، أن «منتخب الإمارات للشراع يسعى لتقديم أفضل ما لديه من مستويات في جميع المسابقات لكون الدورة من ضمن الاستحقاقات والمحطات التي تُحتسب نقاطها في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقدم لاعب المنتخب الوطني محمد الزعابي واللاعبة كاميليا القبيسي أداءً مميزاً في ظل وجود عدد من اللاعبين المصنفين عالمياً، كما حرصت على الاجتماع مباشرة مع اللاعبين لشرح الجوانب الإيجابية التي تمت ملاحظتها مع التأكيد على عدم تكرار بعض الأخطاء لضمان الوصول إلى أفضل النتائج المرحلة المقبلة، والتقدم في الترتيب التراكمي».

وعن أجواء المسابقة، قال اللباط «إن المنافسات شهدت وجود ضباباً كثيفاً، وعدم استقرار في حالة المناخ، حيث توزعت السباقات على أربع مراحل مختلفة؛ سادت فيها الروح العالية من قبل اللاعبين والحرص على تقديم باسم الإمارات».

ويستكمل منتخب الشراع اليوم مشواره بمسابقتي «إلكا 6» بنات الفئة الأولمبية عن طريق اللاعبة ضحى آل بشر، كما يشارك عادل خالد بمسابقة «إلكا 7» بالفئة الأولمبية للرجال.

منتخب الرجبي يصل هانغتشو اليوم

يصل المنتخب الوطني للرجبي الرجال، اليوم، إلى هانغتشو في الصين قادماً من هونغ كونغ، وتضم البعثة 15 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المتخصص، وذلك بعد فترة استعداد مكثفة استمرت 10 أيام قضاها المنتخب في هونغ كونغ، حيث تضافرت الجهود لتطوير مهارات اللاعبين، ورفع مستوى لياقتهم، وشهد المعسكر العديد من المباريات الودية مع منتخب هونغ كونغ، الذي يُعتبر واحداً من أبرز المنتخبات في قارة آسيا، كما تم خلال هذه الفترة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتحسين أداء اللاعبين وتعزيز لياقتهم. ويشارك المنتخب الإماراتي في المجموعة الرابعة بجانب منتخب الصين، البلد المستضيف، وأفغانستان ونيبال.