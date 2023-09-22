دبي تستضيف بطولة لسباقات «السكوتر الكهربائية» في الشوارع   

أعلن الاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغيرة والرياضة، ومجلس دبي الرياضي، عن إطلاق كأس دبي للسكوتر الكهربائية، في 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة أفضل الدرّاجين في العالم، الذين سيتنافسون على متن أسرع «سكوتر كهربائية» في شوارع دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وتحدث أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغيرة والرياضة، أليكس فورز، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، خليل بشير، وبحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس علي عمر.

وسيتنافس 16 من أفضل الدرّاجين والدرّاجات معاً في سباق وفق نظام خروج المغلوب، وذلك على أول لقب لكأس دبي للسكوتر الكهربائية. وسيتم تصميم حلبة شوارع فريدة من نوعها في وسط مدينة دبي، حتى يتمكن الدرّاجون من التسابق حول المعالم البارزة، عبر الممرات والجسور بسرعات تزيد على 100 كيلومتر في الساعة.

ويهدف هذا التعاون مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة أول كأس دبي للسكوتر الكهربائية، إلى الريادة في تطوير السلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع التنقل السريع النمو عبر هذه الآليات.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يسرنا أن نعلن عن حدث عالمي كبير وجديد هو كأس دبي للسكوتر الكهربائي، الذي سيستقطب نخبة من سائقي هذه الوسيلة الحديثة في التنقل الذين سيقدمون عروضاً لمهاراتهم، والقدرات الكبيرة التي تحملها السكوترات التي صممت خصيصاً للبطولة، والتي تضاهي سرعتها سرعة السيارات، هذا الحدث سيكون عرضاً لمهارات السائقين ولابتكارات الصانعين وللآفاق الكبيرة التي تحملها صناعة هذا النوع من وسائل النقل الحديثة، التي تتجاوز كونها وسيلة نقل نظيفة وسريعة الانتشار، لتصبح وسيلة للتنافس في عالم رياضات السرعة، وإثارة تنافس المركبات الكهربائية».

وتمّ تصميم «سكوتر RS-Zero» نسخة DXB خصيصاً لكأس دبي، وهي أسرع سكوتر للسباقات في العالم، بحيث تتخطى سرعتها القصوى 140 كلم / الساعة.

• أفضل الدرّاجين في العالم، سيتنافسون على متن أسرع «سكوتر كهربائية» في شوارع دبي.