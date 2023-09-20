ملاكمتان ضمن منتخب الإمارات في «الألعاب العالمية» 

أعلن اتحاد الملاكمة، المشاركة في دورة «الألعاب العالمية» القتالية التي تستضيفها السعودية في 19 أكتوبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس الاتحاد محمد بوخاطر. وتضم القائمة المشاركة سبعة لاعبين ولاعبات: هم عامر الصويدر (وزن 63.5 كيلوغراماً)، وحسين الكندري (71 كيلوغراماً)، وسلطان النعيمي (51 كيلوغراماً)، ومحمد الحفيتي (+92 كيلوغراماً)، وعيسى الكردي (80 كيلوغراماً)، وهيا العلي (50 كيلوغراماً)، ورحمة المرشدي (60 كيلوغراماً).

من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحادين الإماراتي والعربي، المهندسة مريم صادق، حرص الاتحاد على توفير كل المتطلبات للارتقاء بقدرات اللاعبات، من خلال البرامج التدريبية في المراكز المختلفة في أبوظبي ودبي والفجيرة والعين.