أبوظبي تستضيف بطولتي العالم لمنتخبات «الغولف الهواة»

يحتضن نادي أبوظبي للغولف بطولتي العالم لمنتخبات الهواة لفئتي الرجال والسيدات، للمرة الأولى بالشرق الأوسط في أكتوبر المقبل، بمشاركة 36 دولة.

وينظم البطولتين مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تُقام بطولة الرجال «كأس آيزنهاور» من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، في ما تنطلق بطولة السيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 من الشهر نفسه.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «يسعدنا استضافة بطولة العالم لمنتخبات الهواة التي تُعد إضافة مهمة أخرى إلى روزنامة أبوظبي الرياضية الدولية التي تنمو باستمرار».

وأضاف: «توفر البطولتان فرصة لمواهب الغولف المحلية لدينا للعب جنباً إلى جنب مع نخبة لاعبي الغولف الهواة من مختلف المدارس».