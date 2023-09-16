4 ملفات مهمة حسمها اتحاد الكرة في أول اجتماع له

رسم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم في أول اجتماع له أول من أمس، عقب تشكيله الجديد، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، للدورة الانتخابية 2023 -2027، خارطة طريق عمله للمرحلة المقبلة، حيث حسم أربعة ملفات مهمة تمثلت في تشكيل اللجان، واعتماد رؤسائها ونوابهم، فضلاً عن مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد وتقليص وإلغاء وإدماج بعض اللجان، وبحث ملف إعداد المنتخبات للاستحقاقات المقبلة، حيث يُشكل هذا الملف أولوية كبيرة لمجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة.

وقلص الاتحاد لجانه الرئيسة وألغى لجنة المنتخبات التي تحولت مسؤوليتها إلى الإدارة الفنية وستصبح معنية بملف المنتخبات من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة بالمنتخبات، خصوصاً أن اتحاد الكرة يدرك أن المنتخبات مقبلة على مرحلة مهمة للغاية في تاريخ كرة الإمارات، خصوصاً المنتخب الأول الذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في قطر يناير المقبل، وكذلك التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، كما أن المنتخب الأولمبي سيشارك في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة أيضاً في قطر.

ويترقب الشارع الرياضي التشكيل الجديد للإدارة التي ستتولى عملية الإشراف الكامل على المنتخبات التي كانت تتبع في السابق لجنة المنتخبات والشؤون الفنية قبل إلغائها. وناقش الاتحاد عمل المنظومة الإدارية في إطار مساعيه لإحداث نقلة جديدة والاستفادة من التجارب السابقة التي صاحبت عمل مجالس الإدارات السابقة.

ويبدو واضحاً أن الاتحاد يسعى من خلال تقليص اللجان ودمجها وإلغاء بعضها إلى اتباع سياسة بعيدة عن الترهل الإداري وكثرة اللجان والإدارات داخل الاتحاد، ويأتي هذا الأمر متناغماً مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأول، لكنه لم يكشف عن ملامحه بشكل كامل.

واقتصرت لجان اتحاد الكرة الرئيسة خلال اجتماعه الأول على ست، وهي المسابقات والمالية والحكام والكرة النسائية والطب الرياضي وكرة القدم الشاطئية، وأسندت رئاسة لجنة المسابقات إلى النائب الثاني لرئيس الاتحاد عبيد الشامسي.

وعلى صعيد اللجنة المالية عاد عضو المجلس هشام الزرعوني إلى رئاستها مجدداً بعدما كان يتولى رئاستها في فترة سابقة، واحتفظت عضو المجلس أمل بوشلاخ برئاسة لجنة كرة القدم النسائية التي كانت تشغلها منذ سنوات، واحتفظ سالم علي الشامسي برئاسة لجنة الحكام للدورة الثانية على التوالي، رغم أنه حالياً خارج عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدما كان عضواً في مجلس الإدارة السابق.

ويُعد عمر الحاي المهيري من الوجوه الجديدة في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة وشغل في وقت سابق عضوية لجنة الانضباط، وأسندت إليه لجنة الكرة الشاطئية في التشكيل الجديد، واحتفظ كذلك الدكتور مصطفى السيد الهاشمي برئاسة لجنة الطب الرياضي، رغم أنه خارج عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.

الملفات الـ 4

1- تشكيل اللجان الـ6 الرئيسة لاتحاد الكرة.

2- مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد.

3- تقليص اللجان ودمجها وإلغاء بعضها.

4- ملف إعداد المنتخبات للاستحقاقات المقبلة.

المنتخب يواجه الكويت ولبنان ودياً يومي 12 و17 أكتوبر المقبل

حدّدت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواعد التجمع الداخلي المقبل للمنتخب الذي يبدأ اعتباراً من التاسع من الشهر المقبل، وحتى 17 منه في حين سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت ولبنان على التوالي يومي 12 و17 أكتوبر المقبل، في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر في يناير المقبل والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويُعد التجمع المرتقب هو الثالث للمنتخب في عهد المدرب الجديد البرتغالي باولو بينتو، بعدما خاض المنتخب معسكرين سابقين في كل من النمسا وكرواتيا، ولعب مباراة ودية واحدة في عهد بينتو أمام منتخب كوستاريكا.