غسية تتصدر تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية

تصدرت الرامية غسية بنت أحمد، تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية (سكتون 0.22)، في نسختها الثالثة للفئة النسائية، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من الثاني إلى 22 سبتمبر الجاري.

وستنال الفائزة الأولى جائزة قدرها 70 ألف درهم، والثانية 50 ألفاً، والثالثة 30 ألفاً، والرابعة 20 ألفاً، والخامسة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى بواقع 8000 درهم، و7000 درهم، و6000 درهم، و4000 درهم، و3000 درهم للفائزات من المركز السادس إلى العاشر.

وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن استراتيجية نادي الظفرة لتطوير رياضة الرماية، بعد النجاح الكبير الذي حققته في النسختين الأولى والثانية.

وحلّت موزة حمود في المركز الثاني، وبيان عدنان في المركز الثالث، وعائشة سيف في المركز الرابع، وفاطمة خالد في المركز الخامس.

وشهدت المنافسات التمهيدية التي تختتم في 21 سبتمبر الجاري ارتفاع عدد المشاركات إلى 104 راميات، وسط منافسة قوية ومستويات متطورة، لبلوغ المرحلة النهائية للبطولة، والتتويج بالمراكز الأولى.