عبدالله جاسم بطلاً للقميص الأبيض.. والإمارات ثالثة في طواف صلالة

نجح دراج شباب الأهلي بول غريغا في الفوز بلقب طواف صلالة الدولي الذي اختتم أمس، وحل دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم في المركز الثاني للترتيب العام، والأول في فئة تحت 23 عاماً، حيث توج بالقميص الأبيض للطواف، في حين حل المنتخب الوطني في المركز الثالث بالترتيب العام للفرق بعد منافسة قوية في الطواف. وكانت المرحلة الأخيرة قد شهدت مشاركة 75 دراجاً وأقيمت لمسافة 147 كم، لتكمل مراحل الطواف الثلاث السابقة بإجمالي 500 كم. وأكد مدرب المنتخب الوطني ورئيس البعثة يوسف ميرزا، أن المشاركة في الطواف خير إعداد للبطولة الآسيوية المقبلة، والتي سيلتحق بها المنتخب الوطني بعد أسبوع فقط من البطولة الحالية، مشيراً إلى أن تواصل البطولات يضمن الحفاظ على إمكانات وطاقات اللاعبين من أجل المشاركة الآسيوية المهمة المقبلة.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «الطواف كان في غاية القوة بمشاركة أكثر من 75 دراجاً من 13 فريقاً».