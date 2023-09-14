700 مشارك يتنافسون في دبي للتأهل إلى «مستر أولمبيا»

تستضيف دبي يومي 23 و24 سبتمبر الجاري منافسات بطولة «دبي برو» المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين، التي ينظمها نادي أكسجين بدعم من مجلس دبي الرياضي، في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب أكثر من 700 رياضي من الهواة والمحترفين يتنافسون على جوائز تزيد قيمتها على 90 ألف دولار.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، كما تحدث في المؤتمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل العلي، وبطل مستر أولمبيا لعام 2019 براندون كاري، وصاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017 أحمد أشكنان، والبطل السعودي الصاعد عبدالله الربيعة.

من جانبه قال سعيد حارب: «تحتل بطولة (دبي برو) مكانة كبيرة ليس فقط في أجندة فعالياتنا الرياضية السنوية بدبي وإنما في عالم رياضة بناء الأجسام أيضاً، فقد بدأت كبيرة وحققت نجاحات وصدى عالمياً، وسنشهد نجاحات أكبر في النسخة المقبلة، فهذه البطولة تعد بوابة للرياضيين العرب للتأهل والمنافسة في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا)، كما أنها فرصة لجمهورنا المحب للرياضة ولهواة بناء الأجسام لمشاهدة نجوم اللعبة والمشاركة في الفعاليات واكتساب المزيد من الخبرات، لاسيما أن هذه الرياضة تنتشر بسرعة كبيرة بين أوساط شبابنا من مختلف فئات المجتمع، كما أن دبي تضم أكثر من 400 نادٍ ومركز للياقة البدنية وبناء الأجسام، ونتمنى للجميع الاستفادة الكبرى وتقديم أفضل المستويات، ونتمنى لضيوفنا أن يعودوا لأوطانهم بأحلى الذكريات من وطن محب للجميع ويسعد بوجودهم دائماً».

وقال أحمد أشكناني: «سعيد بالتواجد في مجلس دبي الرياضي للحديث عن بطولة (دبي برو) التي ستساعد في تطوير الرياضة الخليجية والعربية لإتاحتها الفرصة للرياضيين الخليجيين للحصول على بطاقات تأهل إلى بطولة العالم، وستكون البطولة هذا العام متميزة وستستقطب لاعبين أكثر وجوائزها ستكون أكبر، وتتضمن البطولة ست فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الأجسام هواة، فئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، فئة كمال الأجسام محترفين. ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل فئة من فئات المحترفين للتنافس في بطولة مستر أولمبيا، ونتمنى أن نرى المزيد من اللاعبين الخليجيين».

وقال عبدالله ربيعة: «بطولة (دبي برو) هي أفضل بطولة شاركت فيها بحياتي سواء من ناحية التنظيم أو الحكام أو الحضور الجماهيري، أو التوقيت والإنشاء، وكان شعوراً رائعاً أن أكون مشاركاً وسط مجموعة كبيرة من الرياضيين المحترفين العالميين، وهذا العام نحن متحمسون للغاية مع زيادة عدد المشاركين، وإطلاق البطولة الخليجية لبناء الأجسام المؤهلة لبطاقات الاحتراف».

إضافة فئة جديدة للبطولة بمشاركة دول الخليج

أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل العلي أنه تم إضافة فئة جديدة في البطولة هذا العام، هي بطولة الخليج التي يشارك فيها رياضيون من ست دول خليجية، يتنافسون للفوز بثلاث بطاقات احتراف تؤهل للتنافس في «مستر أولمبيا».

وقال: «ستتاح الفرصة أمام اللاعبين الخليجيين للتنافس مرتين: الأولى في البطولة الخليجية التي تقام في اليوم الأول، ويمكن للرياضي نفسه المشاركة في الفئة المفتوحة التي تقام في اليوم الثاني يوم 24 سبتمبر، وهي المفتوحة أمام الرياضيين من كل دول العالم، ويشارك فيها محترفون. وتشهد البطولة هذا العام زيادة في عدد المشاركين عن العام الماضي ومشاركة رياضيين من أوروبا حضروا إلى دبي للمشاركة في البطولة، كما يشارك في البطولة لاعبون من مختلف قارات العالم يأتون إلى دبي التي توفر لهم التسهيلات ويستمتعون بالأجواء الرائعة فيها، إلى جانب التنافس في البطولة للحصول على بطاقة التأهل».