الجولة الخامسة من بطولة المشرق للبادل تحتضن 8 جولات في 3 منافسات

كشف اتحاد الإمارات للبادل تنس، الذي يتولى إدارة فعاليات رياضة البادل في جميع أنحاء الإمارات، عن تسجيل مستويات غير مسبوقة من الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة المشرق للبادل، سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة الأولى من نوعها في الدولة.

و أقيمت الجولة الخامسة من البطولة المؤلفة من ثماني جولات في الفترة من 8 إلى 10 الجاري في نادي بادل إيه إي، ضمن ثلاث فئات، وهي: UAEPA 10 للرجال وUAEPA 100 المفتوحة وUAEPAE&E (للمواطنين والوافدين).

ويحصل الفائزون في فئة UAEPA 10 للرجال على جائزة نقدية بقيمة 4000، و3000 درهم إماراتي للمركزين الأول والثاني على التوالي، فضلاً عن جوائز بقيمة 1000 درهم إماراتي لصاحبي المركزين الثالث والرابع، حيث حقق كُلٌّ من عيسى الشيباني وإشان تشوبال لقب هذه الفئة بفوزهما على رانجان براديب وباسكال جاشا ساس بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وتحصل الفرق الأربعة الأولى في فئة UAEPA 100 المفتوحة على جوائز نقدية بقيمة 12 ألفاً و6000 درهم إماراتي للمركزين الأول والثاني على الترتيب، و2000 درهم إماراتي لكلٍّ من صاحبي المركزين الثالث والرابع. وشهدت البطولة في هذه الفئة منافسات مشوقة ومستوى فنياً عالياً. ونجح كُلٌّ من خافيير غارسيا لوبيز وسيرجيو إكاردو بتحقيق الصدارة بعد الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية ضد فيرمين فيريرا وجوردي كازانوفا.

وأمّا في فئة UAEPAE&E، فاز عبدالله العبدالله ومارتن نوشيز على فارس الجناحي وجوردي كازانوفا بنتيجة 2-0 في واحدة من أكثر المباريات تشويقاً في البطولة.