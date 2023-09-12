المهرة «ماكاميرا» تحلّق بكأس زايد في روما

حلقت المهرة «ماكاميرا» لمانويلا ديفارو، بـ«كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، فيما توج المهر «إلينو ديتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بجائزة «كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك»، للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما أول من أمس، بمضمار كابانيللي بالعاصمة الإيطالية روما، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الـ15 من «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ولم يتأخر «ماكاميرا» بإشراف آندو بوتي، وقيادة اليسيو ساتا، في إبراز مهاراته للفوز بـ«كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 30.800 يورو، بمشاركة تسعة من نخبة الخيول. واقتنص «ماكاميرا» لقب السباق بعد صراع مثير، ليتفوق في نهاية الأمر بفارق عنق عن «أونار دو باين» لعبدالرحمن سعيد بن ماجد باليوحا، فيما جاء ثالثاً «ديامنتيد إتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، وسجل البطل المنحدر من نسل بطل التاج الثلاثي «إميريتو» زمناً قدره 2:31:60 دقيقة. وواصل المهر «إلينو ديتركسنتا» مسلسل عروضه الجيدة حين توج بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرمانو مارسيلي، بـ«جائزة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» لمسافة 1800 متر «قوائم»، البالغة 19.800 يورو، التي تنافست خلالها (9) أمهار ومهرات في سن ثلاث سنوات فقط.

وتفوق «إلينو ديتركسنتا» بفارق أربعة أطوال عن «إليدور» لكلوديا دي كابريلا، فيما جاء ثالثاً «إمبجادور جو» لتي إس أي سرل، وسجل البطل المنحدر من نسل «ديفامر» زمناً وقدره 2:02:10 دقيقة. وشهد السباق وتوج الفائزين ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في روما، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، والملحق العسكري وأعضاء السفارة، وأناليزا لاندوشي منسقة السباق، كما حضر السباق 15 سفيراً من الدول العربية، وسط حضور جماهيري غفير.