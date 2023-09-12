الأبيض يُواجه كوستاريكا ودياً في ختام معسكر كرواتيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في السابعة من مساء اليوم تجربة دولية ودية إعدادية أمام منتخب كوستاريكا في ختام معسكر كرواتيا، ضمن تحضيرات الأبيض لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وتُقام المباراة في استاد ماكسيمير، وهو الملعب الرئيس لنادي دينامو زغرب، أحد أشهر الأندية الكرواتية.

وكان الأبيض قد بدأ معسكره الحالي في الثاني من سبتمبر الجاري، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون، حيث تواصلت التدريبات اليومية صباحاً ومساءً، بمشاركة جميع اللاعبين الذين أظهروا رغبة كبيرة في الاستفادة من فترة المعسكر الذي يأتي ضمن أيام الفيفا.

وتُعتبر مباراة كوستاريكا فرصة جيدة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، والتعرف أكثر إلى قدرات العناصر التي تم ضمها أخيراً لقائمة المنتخب، كما يعمل بينتو على تثبيت الاستراتيجية الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في المباريات الرسمية.

من جهته، ذكر مهاجم نادي الوصل والمنتخب الوطني علي صالح، أن المعسكر حقق النجاح المطلوب، بعد أن توافرت فيه كل المتطلبات، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه أعضاء الجهاز الفني والإداري في توفير جميع احتياجات اللاعبين من مقر إقامة وملاعب تدريب وغيرها.

بدوره قال لاعب نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني يحيى الغساني، إن تجربة كوستاريكا تأتي في توقيت جيد مع ختام فترة المعسكر، وبعد أن خضع اللاعبون لعدد من التدريبات التي زادت معدل الانسجام بين أفراد المنتخب، ورفعت معدل الجاهزية البدنية لكل اللاعبين.