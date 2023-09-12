لجنة الطب الرياضي تراجع الملفات الصحية للرياضيين المشاركين في «آسياد هانغتشو»

بحثت لجنة الطب الرياضي مع الوفد الطبي المرافق لوفد الإمارات الرياضي المشارك في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية من 20 الجاري إلى الثامن من أكتوبر المقبل، الاستعدادات الخاصة بالجوانب الطبية ومراجعة الملفات الصحية لجميع الرياضيين المشاركين والبالغ عددهم 140 رياضياً ورياضية في 20 لعبة فردية وجماعية.

وترأس نائب رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الوفد الطبي في الدورة الآسيوية الدكتور عبدالله الرحومي، الاجتماع التنسيقي مع أعضاء الفريق الطبي، حيث ناقش الحضور سبل الارتقاء بالجهود المقدمة في الجانب الصحي والتوعوي طوال فترة الحدث، من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة للدورة، ومناقشة الملفات الطبية للاعبين المشاركين في الدورة، وما تتضمنه من تفاصيل من حيث تاريخ الإصابات السابقة والمتابعات الدورية، إلى جانب مراجعة قائمة المعدات والأدوية للطاقم الطبي المشارك في الألعاب. وأكد الدكتور عبدالله الرحومي خلال اجتماعه مع الفريق الطبي المرافق لوفد الإمارات في الألعاب الآسيوية، أهمية تطبيق عنصر الاستجابة السريعة مع جميع الحالات التي قد تطرأ أثناء المسابقات الرياضية، بما يضمن توفير التغطية الطبية الملائمة للرياضيين المشاركين ودعمهم بالصورة المنشودة، لإتمام مهمتهم السامية في مسيرة تمثيل الوطن على أفضل نحو ممكن.

وأشار الرحومي إلى أن الفريق الطبي سيقوم بحصر ومتابعة مختلف الرياضيين في حال وقوع إصابات خلال فترة الدورة لاستخدامها في الاستبيان الذي سيتم إجراؤه من قبل لجنة الطب الرياضي، للوقوف على المشكلات التي من الممكن أن يتعرض لها الرياضيون، إلى جانب قياس الحالة التغذوية للرياضيين عبر أحدث التقنيات المستخدمة في هذا الجانب قبل المشاركة وعقب انتهائها، بما يسهم في إعداد التقييم العام لبناء استراتيجية محددة لقادم المشاركات والاستحقاقات الرياضية.